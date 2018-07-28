0553 313 94 23

Aref Ghafouri Türkiye'ye döndü

Çıktığı televizyon programıyla ünlenen illüzyonist Aref Ghafouri, beslediği kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra zehirlenmiş ve tedavisi için Mısır'a götürülmüştü. Mısır'da tedavinin ardından taburcu edilen Aref Türkiye'ye döndü

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:44
Aref Ghafouri Türkiye'ye döndü

Antalya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edilmesinin ardından Türkiye'ye döndü.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla saat 06.30'da İstanbul'a gelen Aref, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.

''YILAN ÖLMÜŞ''

Aref yaptığı açıklamada, kobra ısırığından sonra durumunun iyi olmadığını hissettiğini ve panzehiri olan bir ülkeye gitmeye karar verdiğini söyledi.

Panzehirin Türkiye'ye en hızlı 15 gün içinde gelebileceğinin söylendiğini belirten Aref, şunları dile getirdi:

"Normalde 15 gün bu zehir vücutta bekledikten sonra yaşayamıyorsun, zaten genelde birkaç saat içinde ölüyorsun ama benim şanslı olduğum taraf yılan beni soktuktan sonra ölmüş, arkadaşlar kafesin içinde ölmüş şekilde görmüşler. Büyük ihtimal hastaydı, ben çıkardım yıkamaya, son anlarıymış ama son anlarda beni ısırdı fakat ben kurtuldum. Kısa bir süre beni ısırdı, genelde ısırdıktan sonra bırakmıyor ve seni öldürene kadar ısırmaya devam ediyor. Ben, ısırdığında hemen elimi çevirdim, ağzı boşa düştü ve kafesine geri koydum."

Aref, iyi hissettiğini, 15-20 gün içinde kolundaki iltihabın giderilmesinin ardından tam anlamıyla iyileşeceğini anlattı.

 ''YILAN GÖSTERİSİ YAPMIYORUM''

Aref, 25 saat müdahale edilmeden Mısır'a gitmesine bu ülkedeki doktorların çok şaşırdığını ifade ederek Aref, şöyle konuştu:

"Buradan bana destek olan, ayrıca devlet tarafından vize işlemleri konusunda 30 günden önce, hemen bir saat içinde çözen herkese teşekkür ederim. Şu konuya da açıklık getireyim, Sağlık Bakanlığı beni uçakla Mısır’a göndermedi, orada bir yanlışlık var. Bazıları neden böyle bir şey yaptılar diye düşünüyor. Bunu ben kendi imkanlarımla ambulans uçağı kiralayıp oraya gittim ve bunu da keyiften değil, yaşayabilmem için gittim. O durumda beni normal uçağa almadıkları için bu yolu seçtim.

Şu konuya da açıklık getireyim, yılan gösterisi yapmıyorum çünkü yılan gösterisini yapan kişiler yılanın dişlerini söküyor ya da ağzını dikiyorlar ve bunu da genelde yurt dışında Tayland'da yapıyorlar çünkü orada yılan bol. Adamlar yılanın sağlığını değil, kendisinin para kazanmasını düşündüğü için bu işi yapıyor. Ben yılanla gösteri yapmıyorum."

İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülmüş, Kahire'de bulunan Kasr en-Nil Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:44
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Aref Ghafouri
  4. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali
  5. Kasr en-Nil Hastanesi
  6. kobra yılanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    1. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    2. FETÖ eriyor! Kritik isim yakalandı
    3. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    4. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    5. Kanlı Ay tutulması depremlerin..
    6. Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin..
    7. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    8. Aref Ghafouri Türkiye'ye döndü
    9. Düğünde ortalık karıştı: 8 kişi..
    10. FKÖ'den 'İsrail saldırganlığının önüne..
    11. Sütlüce'de yıkılan binada hırsızlık..
    12. Orgeneral Yaşar Güler, Pilotaj Eğitimi..
    13. Ali Erbaş: Dili bir ayete dahi..
    14. Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiği..
    15. İbret için üzerindeki kurşun izleri..
    16. Askerlikte yeni sistem! Tarih açıklandı
    17. Ege'de operasyon! Böyle enselendiler
    18. Jason Denayer'den Galatasaray..
    19. KDC'de kargo uçağı düştü: 5 kişi öldü
    20. 300 milyar $’lık ticaret başlıyor
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”