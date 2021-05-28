Ardışık delici bomba SARB-83'ün envantere giriş tarihi belli oldu

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, ardışık delici bomba SARB-83 için Savunma Sanayii Başkanlığı ile halihazırda sözleşme imzalandığını belirterek, "SARB-83 ilk üretim projesi sözleşmesi SSB ile imzalanmış durumdadır. 2022 yılı içerisinde envanterde yerine alacaktır" ifadelerine yer verdi.

Temmuz 2020’de, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, yaptığı açıklamada ardışık delicili harp başlığı teknolojisinin “uçak bombasında” ilk kez NEB-84 ürünüyle Türkiye’de kullanıldığını ifade etmişti. Yurt dışında satıhtan-satha atılan mühimmatlarda bu teknolojinin kullanıldığını belirten Okumuş “uçak bombası olarak ardışık delicili yani çukur imlalı harp başlığı teknolojisi olarak yoktu” demişti.

NEB-84’ten edinilen tecrübe ile MK-83 genel maksat bombası geometrisinde ve kütlesinde tasarlanan SARB-83 SAGE’nin öz kaynakları ile geliştirildi. Temmuz 2020’de, HABRAS altyapısında Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat olarak SARB-83 başarıyla test edilmişti.

Gürcan Okumuş, bombanın alt sistem testleri ve çevresel testlerinin sonuçlandırıldığını ve projenin nihai testleri kapsamında son olarak kalifikasyon ve delici etkinliğini görme testlerinin tamamlandığını belirtmişti.. Okumuş “SARB-83’te ardışık delici harp başlığı var ve bu tip uçak bombası olarak dünyada belki tek ülkeyiz” demişti.

Harp başlığı ile rakiplerinden ayrışıyor

Kinetik delici harp başlığı bulunan bombalar çeşitli ülkelerce üretiliyor ancak SARB-83 çukur imlalı ardışık delici harp başlığı ile bu ürünlerden ayrışıyor. Kinetik delici harp başlığı düşük açıda kırılma gibi problemler ile karşılaşma dezavantajına sahip.

Diğer ülkeler çukur imlalı ardışık delici harp başlığını satıhtan-satha veya havadan satha füzelerde kullanıyor. Füzeler dışında bombalarda da ADHB kullanılması ile maliyet etkin şekilde korunakları hedeflere vurulabiliyor.

SAGE hem NEB-84 ve SARB-83 bombalarında hem de SOM-B2 gibi seyir füzelerinde bu başlık teknolojisini kullanıyor.

SARB ve NEB’de ardışık delicili harp başlığı teknolojisi olduğu için çukur imlalı ön delici duvarda bir açılma sağlıyor ve ana delici buradan yoluna devam edebiliyor, çok ciddi etkinlik gösteriyor.

Dünyadaki yaygın muadilleri NEB’in BLU-109 ve SARB-83’ün BLU-110 mühimmatlarıdır ve bu mühimmatlarda da kinetik delici harp başlığı teknolojisi mevcut.

Uzun menzile delici başlık

SARB-83, MK-83 ile aynı ölçülerde tasarlandığı için yine SAGE tarafından geliştirilen HGK ve KGK ile uyumlu şekilde görev yapabiliyor. KGK ile SARB-83 kullanılması durumunda uzun erimli ardışık delici harp başlığına sahip olan yani uzun mesafeden korunaklı hedeflere maliyet etkin şekilde kullanılabilecek bir silah sistemi elde edilmiş oluyor.

SARB-83 temel özellikleri

Boy: 1860 mm

En Büyük Çap: 356 mm

Ağırlık: 415 kg

Patlayıcı Tipi: Ön Delici/Plastik bağlayıcı başlık, Ana Delici/Alüminyum katkılı plastik bağlı patlayıcı

Tapa: ONUR-1 MOD4, FMU-152A/B, TST-101

DefenceTürk