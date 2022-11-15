Ardı arkası kesilmiyor: Çin'den Apple’a bir darbe daha!

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın en büyük ortaklarından Foxconn, Çin'de bulunan Zhengzhou tesisinde üretime 1 hafta ara verileceğini duyurmuştu. Şimdi de iPhone üretiminin yüzde 80'inden sorumlu olan bu fabrika, Çin hükümetinin “sıfır COVID” politikası nedeniyle kısmen kapanıyor.

Son tahminlere göre, tüm iPhone'ların neredeyse tamamı % 95'i Çin'de üretiliyor.

Foxconn Hindistan'daki işgücünü dört katına çıkarıyor

Son tahminlere göre, tüm iPhone'ların neredeyse tamamı (% 95) Çin'de üretiliyor.

Bu, iPhone 14 Pro veiPhone 14 Pro Max'ien çok etkileyecek, benzeri görülmemiş bir hareketle Apple, fabrika düşük bir kapasitede çalıştığı için önümüzdeki birkaç ay içinde üretim hedeflerine ulaşmanın zor olacağı konusunda resmen uyardı.

Apple'ın ortağı Foxconn,Reuters'e konuşan yerel yönetimden kaynaklara göre, Hindistan'daki fabrikalarındaki işgücünü dört katına çıkarmayı planlıyor. Bu, işçi sayısını mevcut 17.000'den 70.000'e çıkaracaktır.

Apple tedarikçisi Foxconn, Hindistan'daki iPhone fabrikasındaki işgücünü iki yıl içinde dört katına çıkarmayı planlıyor, konuyla ilgili bilgi sahibi iki hükümet yetkilisi, Çin'deki kesintilerle karşı karşıya kaldığı için bir üretim ayarlamasına işaret ettiğini söyledi.

Bu büyük genişleme zaman alacak (rapora göre iki yıl) ve bu nedenle mevcut krizi çözmeyecek. Ancak son gelişmeler, Apple'ın bu durumun tekrar ortaya çıkmasını önlemek için Çin'e olan bağımlılığını azaltma planlarını hızlandırabilir.

JP Morgan'dan analistler, iPhone üretiminin% 25'inin 2025 yılına kadar Hindistan'a taşınabileceğini bildirdi.