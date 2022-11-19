Ardı arkası kesilmiyor! Apple bir darbe de Hindistan'dan

Teknoloji dünyası yavaş yavaş tek bir bağlantı noktasını USB-C standardı kullanmaya başladı. Günümüzde Android telefonlar, modern dizüstü bilgisayarlar, sarj adaptörleri ve birçok teknolojik cihazda karşımıza çıkan USB-C standardı, her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Hindistan, Apple'ı USB-C standardına zorlayabilir

Bilindiği üzere Avrupa Birliği, kısa bir süre önce iPhone'larda Lightning bağlantı noktası yerine USB-C kullanılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkardı. Şimdi de benzer bir hamle Hindistan’dan gelebilir. Bildirilenlere göre yakın zamanlı bir basın açıklamasında Hindistan Tüketici İşleri Bakanlığı Gıda ve Kamu Dağıtımı Sekreteri Rohit Kumar Singh, “Paydaşlar arasında akıllı telefonlar gibi elektronik cihazlar için bir şarj bağlantı noktası olarak Type-C’nin benimsenmesi konusunda geniş bir fikir birliği ortaya çıktı.” sözlerini dile getirdi.

Hindistan'dan gelecek yeni karar her ne kadar önemli olsa da, Apple'ın planlarını değiştirecek gibi görünmüyor. Zira şirkete yakın kaynaklar, tüm iPhone 15 modellerinin Lightning bağlantı noktası yerine USB-C standardına sahip olacağını söylüyor. Ancak yine de Apple, Pro ve Pro Max modellerinde değişikliğe gidebilir.