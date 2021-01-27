  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ardeşen Belediyesi’ne ait 16 adet daire ihaleyle satılacak
Ekonomi

Ardeşen Belediyesi’ne ait 16 adet daire ihaleyle satılacak

Mülkiyeti Rize ili Ardeşen Belediyesi’ne ait muhtelif semtlerde bulunan toplam 16 adet daire Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:32:00 -
Ardeşen Belediyesi’ne ait 16 adet daire ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda “İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)” denildi.

Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü olan 08.02.2021 tarih ve saat 14.00’e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor
Dünya

Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor

ABD 7 adet dev nakliye gemisi ile Dedeağaç Limanı’na silah yığacak.

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar
Gündem

19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar

Metropol Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sancar, KRT'de katıldığı canlı yayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Oran bile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay