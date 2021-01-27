Ardeşen Belediyesi’ne ait 16 adet daire ihaleyle satılacak
Mülkiyeti Rize ili Ardeşen Belediyesi’ne ait muhtelif semtlerde bulunan toplam 16 adet daire Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda “İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)” denildi.
Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü olan 08.02.2021 tarih ve saat 14.00’e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilebilir.
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