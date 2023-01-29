Arda'yı oynatmayan Fenerbahçe'ye bir genç yıldız daha!

Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve Barcelona, Emre Demir transferi için anlaşmaya vardı. 2022 yılında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro'ya transfer olan Emre, istenilen performansı sergileyememiş ve sıçrama yapamamıştı.

Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu Emre Demir için Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, Emre Demir'in transferi için İspanyol devi ile el sıkıştı.

15 yaş 9 ay 25 gün ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, 2022 yılında 2 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe, Emre Demir ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Emre Demir sağlık kontrolünden geçmek için yarın akşam İstanbul’da olacak.