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Ardahanlılardan Başkan Ali Kılıç’a tam destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçede yaşayan Ardahanlılarla bir araya geldi.

24 Şubat 2019 Pazar 11:55
Ardahanlılardan Başkan Ali Kılıç’a tam destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçede yaşayan Ardahanlılarla bir araya geldi.


Maltepe Belediyesi Küçükyalı Süreyya İlmen Kültür Merkezi’nde Maltepe Ardahanlılar Derneği tarafından düzenlenen geceye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Maltepe Ardahanlılar Derneği Başkanı Yaşar Geler, yönetim kurulu üyeleri ve yüzlerce kişi katıldı. Konukları girişte Ardahan’ın kültürünü temsil eden ürünler, yöresel tatlar ve Ardahan’ı anlatan bir resim sergisi karşılarken, buluşmada Başkan Ali Kılıç konuşma yaparak konukları selamladı. Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünde böylesi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Kılıç, “Ömrünün yarısında sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapan birisi olarak söylüyorum. Hemşehri derneklerinin sorumluluğu çok büyük. Anadolu’nun bağrından kopup İstanbul gibi büyük kentlere gelen, burada büyüyen nesilleri bir arada tutuyorsunuz. Anadolu’daki bu kültürünüzü İstanbul gibi bir kentte yasatmak için çalışıyorsunuz, o yüzden yöre derneklerimizi önemsiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradasınız” dedi.



“31 Mart’ta maçı biz kazanacağız”


5 yıl boyunca halka hizmeti Hakk’a hizmet sayarak çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, "5 yıldır görev yaptığımız Maltepe’de insana hizmeti Hakk’a hizmet sayan bir anlayışla hiç kimseyi ötekileştirmeden, ne doğduğu topraklardan ötürü ne geleneklerinden ötürü ne de siyasi partisinden ötürü ayırt etmedik. İnsan olduğu için hizmet ettik. Görüyorum ki 5 yıllık emeğimizin karşılığında sizlerin nezdinde karnemiz iyi. Bahara doğru giderken sizlerin desteği ve güveni ile 31 Mart akşamı bu maçı mutlaka yine biz kazanacağız ve Maltepe’yi 5 yıl daha birlikte yöneteceğiz” dedi.


Kılıç’ın sözlerinin ardından büyük bir alkışın koptuğu salonda Ardahanlılar destek mesajı verdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:55
  1. kültür
  2. sergi
  3. resim sergisi

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