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Aktüel

Ardahan'ın Kurşunçavuş köyündeki karantina uygulaması sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:27:16 -
Ardahan'ın Kurşunçavuş köyündeki karantina uygulaması sona erdi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kurşunçavuş köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Posof Kaymakam Vekili Ali Recai Yerlikaya AA muhabirine, kaymakamlıkta kendisinin başkanlığında yaptıkları toplantıda bazı kararlar aldıklarını söyledi.

İlçede 17 Temmuz tarihinden itibaren karantinaya alınan Kurşunçavuş köyündeki filyasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Test sonucu pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilere yönelik gerekli çalışma tamamlandı. Söz konusu kişilerin testlerinin negatif çıkması dolayısıyla Kurşunçavuş köyündeki karantina uygulamasını kaldırdık."

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