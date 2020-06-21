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Aktüel

Ardahan’ı dolu vurdu

Ardahan’da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 08:58:37 -
Ardahan’ı dolu vurdu

Ardahan’da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. 10 dakika yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürüdü. Bir lira büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı.


Ardahan’da sağanak yağmurun ardından dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Göle ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerini doludan zarar görmesin diye kartonla örtü.


Dolu yağışının etkili olduğu Göle’de ekili araziler zarar gördü.

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