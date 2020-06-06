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Aktüel

Ardahan'daki tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:45:17 -
Ardahan'daki tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yürütülen soruşturma çerçevesinde suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ö, Y.A ve Y.B.A'yı suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla takibe aldı.

Bir süre fiziki ve teknik takibin ardından tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, değişik çap ve ebatta birçok mermi ile zanlıların tefecilik yapmak için kullandıkları ekipman ve doküman ele geçirildi.

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