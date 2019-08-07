Ardahan'da yoğun sis Ardahan-Posof kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

ARDAHAN (AA) - Ardahan’da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştığı yolda, güzel sis manzaraları oluştu. Yaz mevsiminde kara yolunda sisle karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşadı.

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