Ardahan'da yoğun sis
Ardahan-Posof kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
ARDAHAN (AA) - Ardahan’da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştığı yolda, güzel sis manzaraları oluştu.
Yaz mevsiminde kara yolunda sisle karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşadı.
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