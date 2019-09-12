Ardahan’da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay Ankara’ya sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan’da yakalanan Astsubay Ü.12 Eylül 2019 Perşembe 14:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan’da yakalanan Astsubay Ü.Ç. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ardahan Tugay komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs sorgusunun ardından Ankara’ya sevk edildi.
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