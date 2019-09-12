Ardahan’da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay Ankara’ya sevk edildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan’da yakalanan Astsubay Ü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan’da yakalanan Astsubay Ü.Ç. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ardahan Tugay komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs sorgusunun ardından Ankara’ya sevk edildi.

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