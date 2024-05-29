Ardahan'da yaban domuzları tarım arazilerine zarar veriyor
Ardahan’da ekili alanlara zarar veren domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Ardahan merkeze bağlı Ölçek köyünde gece ekili tarlasına giden Cahit Çeliktürk, domuz sürüsüyle karşılaştı. Çeliktürk, yavrularıyla birlikte ekili tarlasına dadanan domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Çekilen görüntülerde bir süre ekili alanlarda gezinen ve beslenen domuz sürüsü, bir süre sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu.
Bölgede ekili arazisi bulunan çiftçiler, domuz sürülerinin patates ve buğday tarlalarına zarar verdiğini ifade ederek, yetkililerin duruma çözüm bulmalarını istedi.
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