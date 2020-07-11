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Ardahan'da üç gündür Kovid-19 vakalarındaki düşüş sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:03:53 -
Ardahan'da üç gündür Kovid-19 vakalarındaki düşüş sevindirdi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte Kovid-19 vakalarındaki düşüşün sevindirici olduğunu ve tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi.

Vali Öner, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19'la mücadelede son durumu bildirdiği açıklamada son üç günde vaka sayılarının düştüğü iller arasında Ardahan'ın olmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bu açıklamanın kendilerini sevindirdiğini aktaran Öner, düşüşlerin devam etmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

Öner, düşüşlerin sevindirici bir durum olduğunu vurgulayarak, "Birtakım tedbirler aldık. Örneğin merkez ve Göle ilçemizde birer köy karantinaya alındı. Daha da önemlisi vatandaşlarımızda uyarılarımızı dikkate alıyor demek ki. Uyarılarımız sürecek. Bunun ciddiyetini vatandaşımıza anlatıyoruz. Anonslar yapılıyor, güvenlik güçlerine ait araçlarda ve camilerde aralıksız sürüyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, bugün yaptığı açıklamada, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova." ifadesine yer vermişti.


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