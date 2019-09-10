Ardahan'da terör operasyonu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik Göle ilçesine bağlı Samandöken köyü kırsalında operasyon düzenlendiği bildirildi. Söz konusu operasyonda Senemoğlu köyü kırsalında sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sığınağın bölücü terör örgütü mensuplarınca önceki yıllarda kullanıldığı ve güncelliğini yitirdiği değerlendirilmiştir. Söz konusu sığınakta 40 muhtelif büyüklükte tüp, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil düzeneği, 5 örgütsel döküman ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

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