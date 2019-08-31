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Ardahan’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ardahan-Şavşat yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sahara geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
Ardahan’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ardahan-Şavşat yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sahara geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı.


Kaza Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara geçidi Sulakyurt köyü yaylası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
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