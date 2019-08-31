Ardahan’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Ardahan-Şavşat yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sahara geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
Ardahan-Şavşat yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sahara geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı.
Kaza Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara geçidi Sulakyurt köyü yaylası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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