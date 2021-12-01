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Eğitim Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın okul var mı?
Eğitim

Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın okul var mı?

Ardahan 2 Kasım okullar tatil mi? Doğu Anadolu bölgesinde kar etkisini artırıyor. Ardahan’da gün boyu lapa lapa kar yağdı. Öğrenciler ise yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, yarın Ardahan’da okullar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:35:00 -
Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın okul var mı?

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar düşmeye başladı ve kar yağışı bazı kentlerde etkili olmaya başladı. Ardahan’da yoğun kar yağışı etkili olunca öğrenciler ise “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ardahan’da okullar tatil mi? Ardahan’da yarın okul var mı?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Sabah Erzurum ve Ardahan'da başlayan kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden genellikle orta kuvvette esecek. Rüzgar, hızı zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde olacak.

Bölge genelindeki kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfır, Iğdır'da 3, Tunceli ve Ağrı'da 4, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 11, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Erzincan'da 3, Ardahan'da sıfır derece olması öngörülüyor.

Ardahan’da eğitim öğretime ara verileceği yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor.

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