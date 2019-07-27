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Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan’dan büyük kentlere kurban sevkıyatına başlandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:36
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan’dan büyük kentlere kurban sevkıyatına başlandı.


Tır ve kamyonlara doldurulan büyükbaş kurbanlıklar konvoy eşliğinde satılacağı illere doğru yol alıyor.


Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, yaklaşık 356 bin büyükbaş, 125 bin 500’de küçükbaş hayvan varlığına sahip Ardahan’da bugün itibariyle kurban sevkıyatının başladığını söyledi. Şişman iki gün içinde şu ana kadar 45 tır yüklü hayvanın sevk edildiğini ifade ederek, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde sevk öncesi hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ve belgelerinin incelendiğini belirtti.


Besicilerin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Şişman, ’’Kurban Bayramı’na sayılı günler kala büyük ve küçükbaş hayvanların başta İstanbul, Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere gönderilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakillerinin en hızlı şekilde yapılarak, hayvan sahiplerini bekletmemek için kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. Aşısı eksik olan ve küpesi olmayan bir tek hayvanın bile nakledilmesi mümkün değildir’’ şeklinde konuştu.


İstanbul’a kurbanlık götüren Metin Demir, "Sevkıyatlarımız bugün itibari ile başladı. Başta Rize, İstanbul olmak üzere büyük illere götüreceğimiz kurbanlık hayvanların sevki öncesi, başta aşı ve ilaçlamaları tamamlandıktan sonra yola çıkacağız. Allah utandırmasın ve emeğimizi boşa çıkartmasın inşallah. Masrafımız doğal olarak çok, araba ücreti, yer ücreti çok, o nedenle emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alırsak çok şükür diyeceğiz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:36
  1. doğa

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