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Aktüel Ardahan'da kelebeklerin "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü
Aktüel

Ardahan'da kelebeklerin "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü

Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan yüz binlerce beyaz renkli kelebelek "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:33:30 -
Ardahan'da kelebeklerin "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor. Topluca yığılmaları adeta kar yağışını andırıyor.

Aydınlatma lambaları etrafından toplanan yüz binlerce kelebek, köprü üstünde topluca yaklaşık 30 dakika uçtuktan sonra ölüm uçuşuyla hayatını noktalıyor.

Kelebeklerin beş gün önce başlayan ve her gün artarak devam eden ölüm uçuşları, bugün yüz binlerce kelebeğin bir araya gelip uçuşmasıyla adeta görsel şölene dönüştü.

- Vatandaşlar dakikalarca kelebekleri izledi

Vatandaşlardan Aytaş Ulutaş, ilk haber aldıktan sonra hemen Ardahan Köprüsüne gelerek kelebekleri izlediklerini söyledi.

Böyle bir anı bizzat seyrederek yaşamak istediklerini dile getiren Ulutaş, "Çocuklarla birlikte gelip bu anı izledik. Özellikle çocuklar da izlemeyi çok istedi. Geldik ve gördük. İlginç bir durum. Görsel şölen adeta." ifadelerini kullandı.

Özgür Açıkyıldız da beş gün boyunca izlemeye çalıştığını, ancak bugün çok daha fazla kelebeği görme şansı bulduğunu anlattı.

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