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Yerel Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yerel

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:33:00 -
Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kentte dün etkili olan sağanak, bugün yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğü Ardahan-Şavşat kara yolunda, karla mücadele çalışması başlatıldı.

Sisin de etkili olduğu yolda, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (İLKHA)

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