Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor.
Kentte dün etkili olan sağanak, bugün yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğü Ardahan-Şavşat kara yolunda, karla mücadele çalışması başlatıldı.
Sisin de etkili olduğu yolda, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (İLKHA)
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