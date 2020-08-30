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Aktüel Ardahan'da hava sıcaklığı gece 4 dereceye kadar düştü
Aktüel

Ardahan'da hava sıcaklığı gece 4 dereceye kadar düştü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:05:29 -
Ardahan'da hava sıcaklığı gece 4 dereceye kadar düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı 4 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 4, Kars'ta 6, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 ve Ağrı'da 17 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Kars'ta 29 ve Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.

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