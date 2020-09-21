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Aktüel Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Aktüel

Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:44:26 -
Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesi genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden sonra Ardahan çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 5, Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 14, Tunceli ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 33, Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Ağrı ve Kars'ta 24 derece olması öngörülüyor.

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