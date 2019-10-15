Ardahan’da deprem son dakika kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son deprem nerede oldu? Son dakika haberine göre Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Peki Kandilli Rasathanesi son deprem nerede oldu?

Son dakika haberine göre Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Peki Kandilli Rasathanesi son deprem nerede oldu?

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