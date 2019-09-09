Ardahan’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı.

Uyuşturucu madde, sigara, alkol, teknoloji ve her tür bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen toplantıda ilde uygulanacak güvenlik ve asayiş tedbirlerinin yanı sıra, gençlerimizin ve çocuklarımızın her tür bağımlılıktan uzak tutulması için önleme ve eylem faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Üniversite, Emniyet, Jandarma ve üzerine sorumluluk düşen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Masatlı, Ardahan’da bağımlılık konusunda çok büyük sorunların bulunmadığını ancak her türlü tedbirin her kademede alınacağını söyledi.

Vali Mustafa Masatlı, ayrıca, ilimizde ki mevcut durum ve yeni gelişmelerle birlikte, bağımlılıkla mücadele Cumhurbaşkanlığımız genelgesi kapsamında, 2019 yılı içerisinde bağımlılık ile mücadele kurulu çalışma ve esasları ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi:

“Bağımlılıkla mücadele kurullarının çalışma usul ve esaslarında belirtilen zamanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. İlimizde mevcut kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere ve halka yönelik bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli, güvenli etkin kullanımı konularında eğitim ve seminerler vereceğiz. Belirli periyotlarla üst düzey yöneticiler ile yazılı ve görsel medya temsilcilerinin de yer alacağı paydaşlarımızla tütün denetimleri yapacağız. Metruk binaların yıkılması ve restorasyon yapılması konusu da ayrıca önem taşımaktadır. Bu konuda da belediye ile koordineli çalışmalar yapacağız. İller ve ilçeler arası çapraz denetimlerimizde yine bu noktada devam edecek. Formatörler tarafından yardımcı personele ve öğrencilerin yaş gruplarına göre tütün, alkol, sağlıklı yaşam eğitimleri vereceğiz. Üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık ile mücadele konusunda farkındalık çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilecek ve uyuşturucun kaynak illerden veya sınır illerimizden ilimize nakledilmesi ve satışın engellenmesi içinde tedbirleri önceden alacağız.Alınacak olan güvenlik tedbirleri, riskli gruplara yönelik eğitimlerin sahada uygulanması ve yaygınlaştırılması, aile içi işlevleri güçlendirecek iletişim çalışmalarının gerçekleştirilmesi, madde bağımlılığı ile mücadelesini konu alan sosyal içerikli projelere de öncelik vereceğiz ve destekleyeceğiz. Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında, eğitim kurumlarının çevresinde bulunan riskleri tespit edeceğiz. Yürütülecek tüm çalışmaların, bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması, topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülmesi ve sonucuna göre yaygınlaştırılması konusunda da gerekli çalışmaları yapacağız.”