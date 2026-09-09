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Yerel Ardahan'da anne, ağıldaki yangından 6 yaşındaki kızını kurtarırken kendisi de yandı
Yerel

Ardahan'da anne, ağıldaki yangından 6 yaşındaki kızını kurtarırken kendisi de yandı

Yeniakit Publisher
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Ardahan'da anne, ağıldaki yangından 6 yaşındaki kızını kurtarırken kendisi de yandı

Ağyar Yaylası'nda ağılda çıkan yangında Özgül Kaya Erensayın'ın elleri ve yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştu; kızı Erzurum'da tedavi altında.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünün Ağyar Yaylası'nda bir ağılda yangın çıktı. İçeride 6 yaşındaki kızı T. Erensayın'ın bulunduğunu fark eden 40 yaşındaki Özgül Kaya Erensayın, alevlerin arasına girerek çocuğunu dışarı çıkardı; annenin ellerinde ve yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştu.

Yangında elleri ve yüzü yanan küçük kız, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının, hayvanların yaylaya geldiği saatlerde ağıldaki sobanın yakılmasının ardından çıktığı öğrenildi. Kızının üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Erensayın, tavukları toplamak için ağıldan ayrıldı. Bir süre sonra dumanı fark edip geri döndüğünde ağılın tutuştuğunu gördü. Sobanın çevresindeki balya ipleri, kıyafetler ve çamaşır makinesi de alev alınca yangın kısa sürede büyüdü.

"Eşim çocuğu kurtarmak için yanmış"

Baba Mehmet Erensayın (46), yangının hayvanların ağıla geldiği sırada çıktığını söyledi. Kızlarının alevler karşısında kendini koruyamadığını ve "Anne, anne" diye bağırdığını aktaran baba, "Eşim çocuğu kurtarmak için yanmış. Üzerine bir şey atmış ama ateş büyük olduğu için yorgan atmaya çalışmış. Yüzünün yandığını o zaman fark etmiş" dedi.

Baba Erensayın sözlerini "Analarımızın kıymetini bilelim. Ana, vatanın kendisidir" diye tamamladı.

"Keşke o gün yakmasaydım"

Anne Özgül Kaya Erensayın, havanın soğuk olduğunu ve kızının "Anne, biraz üşüdüm, sobayı yakar mısın?" demesi üzerine sobayı yaktığını anlattı: "Keşke o gün yakmasaydım. Yaktım ama böyle olacağı hiç aklıma gelmedi."

Yangına gittiğinde kızının uyanmış olduğunu, sıcaklıktan çocuğun ellerinin yandığını söyleyen anne, yardım için yukarıya doğru seslendiğini ancak o anda kimsenin olmadığını, kızını alıp çıktıktan sonra bağırışlarına komşuların geldiğini belirtti.

İçeri girdiklerinde yangının henüz çok büyük olmadığını, biraz harlandığını anlatan Erensayın, "Ben o yangını görünce direkt ilk aklıma gelen şey kızım oldu, yangını söndürmek değil. Önce söndürmeye çalışsaydım çocuğuma daha büyük zarar verebilirdim" ifadelerini kullandı.

Söndürmeye kendisinden çok komşularının müdahale ettiğini söyleyen anne, "O benim canım, nasıl etmeyeyim?" dedi. İlgileri için herkese teşekkür eden Erensayın, "Yine de halime şükredeyim. Allah herkesin şifasını versin" diye konuştu.

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