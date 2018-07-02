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Ardahan'da 2 kardeşin öldüğü kazada, sürücü kaçtı

Yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Avcı ile kardeşi Faruk Avcı ve arkadaşları Halil Demir'e otomobil çarptı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:29
Ardahan'da 2 kardeşin öldüğü kazada, sürücü kaçtı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Ardahan-Kars karayolunun Ardahan Üniversitesi Kampüsü önünde meydana geldi.

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Kars yönüne giden, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Avcı ile kardeşi Faruk Avcı ve Halil Demir'e çarparak uzaklaştı. Çarpmanın şiddetiyle Avcı kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitirdi, arkadaşları Demir ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Avcı kardeşlerin cenazeleri de ambulanslarla hastane morguna götürüldü. İki kardeşin ölüm haberi, Yenimahalle'de yaşayan aile ve akrabalarını yasa boğdu.

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Polis, kazanın ardından yolu tek yönlü trafiğe kapattı, inceleme yaptı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:29
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. Emrah Avcı
  4. Faruk Avcı
  5. Halil Demir

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