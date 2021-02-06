Ardahan Üniversitesi rektörü kim oldu?
Ardahan Üniversitesi rektörü kim? 11 üniversiteye rektör atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Ardahan Üniversitesi rektörü kim?
Resmi Gazete’de 11 üniversiteye rektör atanmasıyla ilgili karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda Ardahan Üniversitesi’ne de rektör atandı. Peki, Ardahan Üniversitesi rektörü kim?
Ardahan Üniversitesi rektörü kim oldu?
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber getirildi.
Mehmet Biber kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Biber 1968 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Mehmet Biber, 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini gördü. Mehmet Biber, yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. Mehmet Biber, 2003’te Belçika Gent Üniversitesinde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesinde post doktora yaptı.
Prof. Dr. Mehmet Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır.
2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.
Turkish Journal of Physics’te 2014’ten beri editörlük yapan Biber’in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.