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Eğitim Ardahan liseleri taban puanı 2021 Ardahan liseleri başarı sıralaması |Ardahan liseleri kontenjanları
Eğitim

Ardahan liseleri taban puanı 2021 Ardahan liseleri başarı sıralaması |Ardahan liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS sınav başvuruları, 5-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Açıklamadan sonra öğrenciler hedefledikleri liseye gidebilmek için lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmaya başladı. Peki, Ardahan lise taban puanı, en düşük, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 18:05:00 -
Ardahan liseleri taban puanı 2021 Ardahan liseleri başarı sıralaması |Ardahan liseleri kontenjanları

Ardahan ilinde ikamet eden öğrenciler, Ardahan lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Bu yıl 8. sınıfı bitirip 9. sınıfa yani lise ye geçecek öğrenciler heyecanla LGS sınavı bekliyor. Liseye gitmek için, hedeflenen lisenin istediği puanı LGS sınavından almak gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ardahan liseleri taban puanı 2021, Ardahan liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Ardahan liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

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