  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya mesaj
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Fuat Oktay, yarın KKTC'ye gidecek
Lukaşenko'dan Avrupa'yı korkutan açıklama!
Spor Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor
Spor

Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor

1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak Arda Turan'ın kazancı yükseliyor. Geçen sezon 4 milyon TL'ye oynayan tecrübeli futbolcu, artık senelik 8 milyon TL kazanacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 17:36:00 -
Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor

Galatasaray'da sözleşme yenilenen isimler arasına kaptan Arda Turan da girdi. Son olarak Emre Akbaba ile 8 milyon liradan 2 senelik kontrat yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 4 milyon liraya oynayan Arda Turan'ın ücretini 8 milyon liraya çıkardı.1 senelik kontratın duyurusu bu hafta içinde yapılacak.

Arda'nın geçen sezon aldığı düşük rakam göz önünde bulundurularak ücretinin iki katına çıkarıldığı belirtildi.

Takımın sevilen ismi

Sezon başında takıma katıldığında olumsuz etki yapacağı düşünülen Arda Turan, tam tersi bir katkı yaptı.Takım, Arda'yı lider olarak gördü ve onun etrafında birleşti.Tecrübeli futbolcu ligde çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Yedek kalmayı hiç sorun etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay