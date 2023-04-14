Arda Turan'ın eşi de jürideydi... Rezil program apar topar bitirildi...

Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışması YouTube'da izleyiciyle buluşuyor. İlk günden beri olayların bitmediği yarışma hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Stil İkonu en son üç önce yayınlandı ve yeni bölüm daha gelmedi. Programın apar topar bitirildiği konuşuluyor.

Stil İkonu yarışması son günlerin en popüler moda programlarından bir tanesi haline gelmişti. Her bölümü sosyal medyanın gündemine düşen program hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hafta içi her gün yayınlanan yarışma programının yeni bölümü en son üç ay önce yayınlandı.

Stil İkonu'nun 35. bölümünün ardından yeni bölümünün yayınlanmaması ve yeni bölüm fragmanının gelmemesi izleyenler tarafından merak konusu oldu.

'Stil İkonu neden yok?' diye merak edenler programın yayından kaldırıldığı iddiaları ile karşı karşıya geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Stil İkonu yarışması final yapmadan bitti.

YouTube'da yayınlanan programın son bölümünün altına takipçileri; 'Program bitmiş şaka mı?', 'Program neden bitti?', 'Stil İkonu pat diye bitti', 'Hiç açıklama yapmadan bir program nasıl biter?' gibi yorumlar yaptılar.

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