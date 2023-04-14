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Spor Arda Turan'ı takımın başına getirdiler
Spor

Arda Turan'ı takımın başına getirdiler

Yeniakit Publisher
2023-04-14 12:32:00 -
Arda Turan'ı takımın başına getirdiler

1. Lig'de son haftalarda zirveden kopan Eyüpspor, teknik direktörlük konusunda Arda Turan ile el sıkıştı.

1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan'la her konuda anlaştı.

Arda Turan, ilk teknik direktörlük tecrübesini Eyüpspor'da yaşayacak. Arda Turan'ın 16 Nisan Pazar günü Göztepe ile oynanacak maçta İstanbul ekibinin başında yer alacak.

Süper Lig'e çıkma mücadelesini sürdüren Eyüpspor, ligde 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 3. sırada bulunuyor.

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