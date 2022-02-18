Arda Turan şaştı! Arabasını o garsona ödünç verdi

Galatasaray takım kaptanı Arda Turan (35), Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan gencin ilginç isteğini geri çevirmedi.

Kafe çalışanı genç, 14 Şubat'ta sürpriz yapmak için Arda Turan'ın iki yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi. Ünlü futbolcu, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi.

Hürriyet gazetesinden Fuat Çağdaş'ın haberine göre; genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan’ın arabasıyla aldı ve ona çeşitli sürprizler yaptı.