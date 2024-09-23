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Spor Arda Turan o soruyu duyunca küplere bindi!
Spor

Arda Turan o soruyu duyunca küplere bindi!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 00:37:00 - 2024-09-23 00:59:43
Arda Turan o soruyu duyunca küplere bindi!

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonu basın açıklamasına katılan Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan,kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar kendi evinde sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.

Arda Turan, maçla ilgili sorular beklerken, kendisine Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasının dışında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında soru sorulmasına tepki gösterdi.

Arda Turan, röportaj alanında, takımının Beşiktaş ile oynadığı zorlu mücadeleyi ve bu mağlubiyeti değerlendirmek yerine, başka bir derbiyle ilgili soru yöneltilmesini eleştirerek, "Biz burada maç oynadık, Beşiktaş’a karşı sahada mücadele verdik. Bu maçla ilgili konuşmak yerine derbiyle ilgili sorular sormanız gerçekten şaşırtıcı. Benim önceliğim kendi takımım ve bu maçtır" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Turan, Beşiktaş maçı sonrasındaki basın toplantısının derbiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

"SONRA ARDA SİNİRLENDİ OLUYOR"

Genç teknik direktör bir gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı, "Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" yanıtını verdi.

 

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