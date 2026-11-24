Ayvalık sapağında kanlı çarpışma: 1 ölü, biri çocuk 2 yaralı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında meydana gelen kazada Ayvalık istikametine dönmek isteyen otomobil sürücüsü, 35 PK 676 plakalı bir yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada; otomobilde bulunan Mekiye V. isimli yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Vedat V. ile hafif yaralanan Asmin C. isimli kız çocuğu olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi.
Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar daha sonra Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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