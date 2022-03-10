Arda Öztürk kimdir? Trabzonspor’a transfer olan Arda Öztürk nereli kaç yaşında?

Diyarbakır’dan Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Arda Öztürk, hedefinin bordo-mavili forma altında başarılı olmak olduğunu söyledi. Öztürk, "Bana destek olan ve Trabzonspor’a gitmemi sağlayan antrenörüm Ahmet Tanış’a, idarecilerimiz Mehmet Derviş Yıldız’a ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah yeni kulübümde tüm Diyarbakırlıların göğsünü kabartır ve Trabzonspor’a faydalı olurum" dedi.

Arda Öztürk hangi takımda oynadı?

14 yaşında olan Arda Öztürk, U15 Milli Takım'ın 26-28 Ekim 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna davet edilmişti.