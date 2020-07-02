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Gündem

Arda Kural'dan 'sosyal medya' mesajı

Oyuncu Arda Kural, sosyal medyanın kapatılacağı yönünde dedikodu yayılmasıyla ilgili mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:47:00 -
Arda Kural'dan 'sosyal medya' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarındaki düzensizliğe işaret ederek yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyanın kapatılacağı yönünde algı yapılmaya başlandı.

Sosyal medya uygulamalarının kapatılması değil, tam aksine bu platformların Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uygun davranması hedefleniyor.

Konuyla ilgili oyuncu Arda Kural da paylaşımda bulundu.

Kural, Twitter'dan şunları yazdı:

"Sosyal medyanın kapanacağını yine sosyal medyadan duydum. Gerçi kapanma yok düzenleme var."

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