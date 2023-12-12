Arda Kardeşler'in açıklamasına karşı tezatlığı gündem oldu!

Maganda başkan Faruk Koca ve kurmayları tarafından darp edilen Halil Umut Meler'in hakem dostları hastaneye desteğe geldi.

Halil Umut Meler için sabah açıklamalarda bulunan hakem Arda Kardeşler "Şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok." açıklamasında bulundu.

Arda Kardeşler devamında:

"Herkes gördü, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler'in, bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır. Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisinin sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek, kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Futbol düşünecek hali olmayan Kardeşler'e UEFA'dan görev!

Arda Kardeşler sabah "Şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok." açıklamasının ardından akşam saatlerinde UEFA tarafından UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Perşembe günü Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana müsabakası için görevlendirildi.

Bu görev sonrası Arda Kardeşler'in açıklamalarının birbirine tezatlığı sosyal medyada yankı uyandırdı.

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