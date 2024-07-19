Arda ile kıyaslanıyordu… Takımsız kaldı

Arda Güler, Türkiye A Millî Futbol Takımı forması ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda adeta parmak ısırttı. 19 yaşındaki futbolcu, sergilediği performans ile Avrupa'da gündem oldu.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, EURO 2024'te sergilediği performansın ardından transferde daha da popüler hale geldi. İspanyol basınında yer alan son haberlere göre AC Milan, Real Madrid'den Arda Güler'i istedi.

Ancak İtalyan devi, Madrid kapısında umduğunu bulamadı. Los Blancos'un, AC Milan'ın teklifini jet hızıyla reddettiği ortaya çıktı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'e güvendiği aktarıldı. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun, önümüzdeki sezon daha fazla 11'de yer alması bekleniyor.

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Öte yandan, geçtiğimiz yıl Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcusu Hamza Akman'ın sarı-kırmızılı kulüpteki kariyeri sona erdi.

Hamza Akman, Galatasaray'ın kendisiyle sözleşme yenilememesi üzerine kulüpsüz kaldı.

Yakın zamanda Arda Güler ile kıyaslanan Hamza'nın kulüpsüz kalması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'a veda eden Hamza Akman'ı, 1. Lig kulüplerinden Manisa FK'nin istediği aktarıldı.

19 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeniden bir sıçrama yapıp yapamayacağı merak konusu.

Hamza Akman, Galatasaray'da A takımda şu ana kadar üç maça çıktı. 2004 doğumlu orta saha oyuncusu 1 gol 1 asistle oynadı.

Kaynak: Fanatik