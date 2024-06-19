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Spor “Arda için Felak, Nas okuyalım”
Spor

“Arda için Felak, Nas okuyalım”

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:23:00 -

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci’nin Gürcistan maçındaki golünün ardından milli yıldız Arda Güler için yaptığı yorum gündem oldu.

Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

Arda Güler'in başarılı performansına övgüler yağdıran eski yıldız futbolculardan Nihat Kahveci, "Allah seni nazarlardan korusun kardeşim. Felak, Nas okuyalım arkadaşlar." dedi.

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