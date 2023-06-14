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Spor Arda Güler'in sözleşmesinde ilginç detay
Spor

Arda Güler'in sözleşmesinde ilginç detay

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:13:00 -
Arda Güler'in sözleşmesinde ilginç detay

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler'in yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli şaşırtacak cinsten.

Dünyanın en önemli kulüplerinin radarına aldığı ve büyük ilgiyle takip ettiği Arda Güler'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

17,5 milyon euroya satın alınabilecek

Ünlü futbol gazetecisi Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i birçok Avrupa devinin ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Anlaşılan Türk elması Arda Güler sadece 17,5 milyon euroya satın alınabilecek" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, 10 numarasını bir sezon daha elde tutmak ve daha yüksek bir fiyata satmak için Güler'i yeni bir kontrat imzalamaya ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor. Birçok farklı "dünyanın en iyi genç yetenekleri" listesinin tepesinde yer alıyor.

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