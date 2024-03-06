Arda Güler'in Galatasaray'a transferi iptal oldu!

Carlo Ancelotti'nin forma şansı vermemesi canına tak eden Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıp Milan'ın yolunu tutmaya karar verdi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Arda Güler'in Milan'a transferi için Zlatan Ibrahimovic'in de devreye girdiğini yazdı. Haberde ayrıca Arda Güler'in de Milan'a transfer olmak istediği ve sözleşmenin de iki yıllık olacağı iddia edildi.

Sevilla maçında Luka Modric'in 81. dakikada attığı golden önce oyuna girmeye hazırlanan ancak golden sonra Carlo Ancelotti tarafından yeniden yedek kulübesine gönderilen Arda Güler için ortaya atılan Milan iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana antrenmanlarda kusursuz performans sergilemesine rağmen Carlo Ancelotti'den bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler en sonunda kiralık olarak başka bir takıma transfer olma kararı verdi. Real Madrid'e katıldığı günden bu yana kendisini kanıtlayıp, başka bir takıma kiralık gitmek istemediğini söyleyen Arda Güler forma şansı bulamasının ardından Milan'a yeşil ışık yaktı.

Marca'da yer alan habere göre, Milan'ın hem Real Madrid hem de Arda Güler ile anlaştığı ve milli yıldızın önümüzdeki iki sezon Milan forması giyeceği iddia edildi. Haberde ayrıca Arda Güler transferi için Zlatan Ibrahimovic'in de yoğun çaba harcadağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de 20+10 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, İspanyol devinin formasıyla sadece 92 dakika sahada kalabildi.

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