Arda Güler'in canına tak etti! Bu projede çok kritik gelişme...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla bu sezon birçok Avrupa kulübünü peşine takan Arda Güler'in Ajax'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin talipleri bitmiyor.

Serie A devleri Napoli ve Milan ile birlikte La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Arsenal'ın Arda Güler ile ilgilendiği öne sürülüyor.

Fransa devi PSG de Arda ile ilgilenen diğer bir kulüp.

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Son olarak Arda'ya Hollanda devi Ajax talip olmuştu.

Hatta Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu tribünden izlemişti. Haber7'ye göre;

Hollanda basını, 18 yaşındaki 10 numaranın birçok talibi olmasına rağmen Ajax'a sıcak baktığını dile getirdi.

Yönetim ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

Genç oyuncunun şu anki sözleşmesinde 'Arda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Yönetim, yeni sözleşmede bu maddeyi kaldırmak istiyor.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı. Genç yıldız, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla 10 gole direkt etki etti.

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.