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Spor Arda Güler'in annesi kafa karıştırdı
Spor

Arda Güler'in annesi kafa karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 03:41:00 -
Arda Güler'in annesi kafa karıştırdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesinin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu.

Genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, annesi Serap Güler'den flaş bir paylaşım geldi.

"Her seçim bir vazgeçiştir"

Serap Güler yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 35 maçta forma giyen genç yıldız, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
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