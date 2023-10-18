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Spor Arda Güler'i ısrarla kadrosuna katmak istiyorlar, Perez'in kafasına girdiler
Spor

Arda Güler'i ısrarla kadrosuna katmak istiyorlar, Perez'in kafasına girdiler

Yeniakit Publisher
2023-10-18 20:45:00 -
Arda Güler'i ısrarla kadrosuna katmak istiyorlar, Perez'in kafasına girdiler

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MILAN KİRALAMAK İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, gözünü Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e dikti.

Haberde, Milan'ın Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği belirtilirken, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü belirtildi.

 

KARARI BAŞKAN VERECEK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.

Sezon başından bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.

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