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Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!

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IHA Giriş Tarihi:

Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit güzergâhında 7 Eylül’de başlayacak 41G hattıyla toplu ulaşımda yeni dönemi başlatıyor. Ortak havuz modeli kapsamında 13 hatta 129 araç yerine 15 hatta 95 araç hizmet verirken, planlı ve entegre sistemle ulaşımın daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

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Foto - Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda özel halk otobüsleri ile belediye iştirakinin ayrı ayrı hareket ettiği yapıdan, merkezi planlama ve ortak çalışma esasına dayalı entegre ulaşım modeline geçişini sürdürüyor. Güney aksındaki toplu ulaşımda yeni dönemi başlatacak 41G sistemi, düzenlenen tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu. Karamürsel, Değirmendere, Gölcük ve İzmit arasında hizmet verecek 41G Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit (Eski Yol) Ekspres Hattı, 7 Eylül Pazartesi günü yolcu taşımaya başlayacak.

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Foto - Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!

ORTAK HAVUZ SISTEMİ GÜNEY AKSINA TAŞINDI: Yeni sistemle birlikte Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit koridorunda aynı güzergâhlarda hizmet veren kooperatif araçları ile UlaşımPark otobüsleri, birbirinden bağımsız hareket etmek yerine ortak planlama doğrultusunda tek bir ulaşım sistemi içerisinde hizmet verecek. Daha önce Çayırova-Darıca-Gebze-Dilovası-İzmit koridorunda, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe güzergâhında 41K hattında ve Başiskele-İzmit arasında uygulanan ortak havuz sistemi, 41G ile kentin güney aksına da taşınmış olacak. Yeni düzenlemeyle ulaşım hizmetlerinin daha planlı, entegre ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

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Foto - Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!

41K İLE BAŞLAYAN MODEL GÜNEYE UZANDI: Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasındaki ulaşımı güçlendiren 41K hattı, 2024 yılından bu yana Kocaelililere hizmet veriyor. Yoğun şekilde kullanılan hat, kentin kuzey aksındaki ulaşım yükünün hafifletilmesine katkı sağlarken vatandaşlara da kesintisiz ulaşım imkânı sunuyor. Büyükşehir, 41K ile uygulanan ortak ulaşım modelini bu kez kentin güney aksına taşıyarak 41G hattını hizmete aldı. Yeni sistem kapsamında toplam 15 hat ve 95 araçla hizmet verilecek. Bu kapsamda 41G Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit (Eski Yol) Ekspres Hattı devreye alınacak. İzmit ile Karamürsel arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak 41G hattı, gidiş-dönüş toplam 47 duraktan oluşacak. Mevcut 750 hattı revize edilerek 750Y Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-Başiskele-İzmit (Yeni Yol)-Umuttepe hattı oluşturulacak. Halıdere’den hareket edecek 703 ve 704 numaralı yeni hatlar da hizmete başlayacak. Değirmendere’den hareket eden 721, 722, 731, 732 ve 733; Gölcük’ten hareket eden 701 ve 702; Karamürsel’den başlayan 751, 752 ve 753 numaralı hatlar ise hizmet vermeye devam edecek. Yeni sistemle birlikte UlaşımPark ile 3 özel halk otobüsü kooperatifi ortak planlama doğrultusunda hizmet verecek. Aynı güzergâhtaki plansız ve çakışan seferlerin önüne geçilmesi, yakıt ve işletme maliyetlerinin azaltılması hedeflenirken, esnaf, belediye ve vatandaş açısından daha verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım modeli oluşturulması amaçlanıyor. 13 hatta 129 araçla sürdürülen mevcut sistemin 15 hatta 95 araçla yeniden düzenleneceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ortak havuz modelinin Batı yakasında da uygulanacağını ve toplu ulaşımda birbirini destekleyen entegre bir yapıya geçileceğini söyledi.

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Foto - Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!

BÜYÜKAKIN GERÇEK BİR ESNAF DOSTU: Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise konuşmasında yeni hattın üç ilçeye hayırlı olmasını diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sayesinde sadece Türkiye’de değil dünyada ilkleri yaşadıklarını vurgulayan Mustafa Kurt, "Başkanımız gerçek bir esnaf dostu. Esnaf üzerindeki emekleri çok fazla. Bu anlamda biz kendisinden razıyız. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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