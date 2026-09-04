Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!

41K İLE BAŞLAYAN MODEL GÜNEYE UZANDI: Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasındaki ulaşımı güçlendiren 41K hattı, 2024 yılından bu yana Kocaelililere hizmet veriyor. Yoğun şekilde kullanılan hat, kentin kuzey aksındaki ulaşım yükünün hafifletilmesine katkı sağlarken vatandaşlara da kesintisiz ulaşım imkânı sunuyor. Büyükşehir, 41K ile uygulanan ortak ulaşım modelini bu kez kentin güney aksına taşıyarak 41G hattını hizmete aldı. Yeni sistem kapsamında toplam 15 hat ve 95 araçla hizmet verilecek. Bu kapsamda 41G Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-İzmit (Eski Yol) Ekspres Hattı devreye alınacak. İzmit ile Karamürsel arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak 41G hattı, gidiş-dönüş toplam 47 duraktan oluşacak. Mevcut 750 hattı revize edilerek 750Y Karamürsel-Değirmendere-Gölcük-Başiskele-İzmit (Yeni Yol)-Umuttepe hattı oluşturulacak. Halıdere’den hareket edecek 703 ve 704 numaralı yeni hatlar da hizmete başlayacak. Değirmendere’den hareket eden 721, 722, 731, 732 ve 733; Gölcük’ten hareket eden 701 ve 702; Karamürsel’den başlayan 751, 752 ve 753 numaralı hatlar ise hizmet vermeye devam edecek. Yeni sistemle birlikte UlaşımPark ile 3 özel halk otobüsü kooperatifi ortak planlama doğrultusunda hizmet verecek. Aynı güzergâhtaki plansız ve çakışan seferlerin önüne geçilmesi, yakıt ve işletme maliyetlerinin azaltılması hedeflenirken, esnaf, belediye ve vatandaş açısından daha verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım modeli oluşturulması amaçlanıyor. 13 hatta 129 araçla sürdürülen mevcut sistemin 15 hatta 95 araçla yeniden düzenleneceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ortak havuz modelinin Batı yakasında da uygulanacağını ve toplu ulaşımda birbirini destekleyen entegre bir yapıya geçileceğini söyledi.