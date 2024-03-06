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Sosyal Medya Arda Güler'e benzerliğiyle gündem olan garson!
Sosyal Medya

Arda Güler'e benzerliğiyle gündem olan garson!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 22:47:00 - 2024-03-06 22:49:06

Sosyal medyada Arda Güler'e benzerliğiyle dikkat çeken bir garsonun görüntüleri viral oldu.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra Türkiye'nin yakından takip ettiği yıldız futbolcu Arda Güler iel benzerliği dikkat çeken garsonun görüntüleri paylaşım rekoru kırdı.

Nerede ve kim tarafından çekildiği bilgisi bulunmayan videoda yer alan kişinin garsonluk yaptığı görülüyor.

Video, Arda Güler'in hayranları tarafından ilgi görürken, Güler'in takımında yedek kalmasına göndermede bulunan sosyal medya kullanıcıları renkli paylaşımlar yaptı:

"Biraz daha yedek kalırsa arda gülerin mesleği bu olur"

"Arda Güler sürekli yedek kaldığı için geçimini garsonluk yaparak kazanıyor"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yedek kulübesinde oturmaktan sıkılan arda güler garson oldu"

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