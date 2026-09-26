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Spor Arda Güler’den Fransa yenilgisi sonrası mesaj: “Bugünü unutturacağız”
Spor

Arda Güler’den Fransa yenilgisi sonrası mesaj: “Bugünü unutturacağız”

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Arda Güler’den Fransa yenilgisi sonrası mesaj: "Bugünü unutturacağız"

A Milli Futbol Takımı’nın Fransa’ya 1-0 yenildiği maçın ardından konuşan Arda Güler, galibiyeti çok istediklerini belirterek kalan karşılaşmalarda daha iyi sonuçlar almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki maçında Kocaeli’de Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arda Güler, sakatlıklar nedeniyle eksikleri bulunmasına rağmen takımın elinden geleni yaptığını ifade etti. Milli futbolcu, “Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz” dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta Türkiye, Kocaeli’de oynanan karşılaşmada Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ay-yıldız ekibin genç futbolcusu Arda Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Arda Güler, “Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim; ülkemizde, Avrupa’da, her yerde bizi destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız. İnşallah orada kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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