Arda Güler'den çağrı: 'Sakin olun!'
Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Arda Güler sosyal medya hesabından Nico Paz ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaşarak kendisini destekleyenlere çağrıda bulundu.
Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Arda Güler sosyal medya hesabından Nico Paz ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaşarak kendisini destekleyenlere çağrıda bulundu.
Arda Güler'in ilk maçında Real Madrid'in 19 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Nico Paz, milli futbolcuya pas vermediği gerekçesiyle sosyal medyada tepki gördü.
Nico Paz'a tepki gösteren futbolseverler, genç oyuncunun Instagram hesabına birçok mesaj attı.
Karşılaşma sonrası genç oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Güler, Nico Paz'la fotoğrafını paylaşarak "Herkes sakin olsun" notunu düştü.
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