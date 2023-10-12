  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turizmin patlamasıyla Karadeniz'e turist akını, kaçak tesisleşmeyi de beraberinde getirdi: Kaçak turizm tesis oranı 2 yılda 51 kat arttı

Topu bakın nasıl taca attı! Kıvrak Ekrem'e 'torpilli iş' sorusu

Hindistan Türkiye'nin her yerinden fışkıran madene talip oldu! Acil olarak almak istiyorlar

Yeni rezalet patlak verdi! CHP’de şimdi de uyuşturucu skandalı

Sosyal medyada gündem oldu! İslam coğrafyasının liderlerine bomba çağrı

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı! Sınavlarda yeni dönem resmen başladı

Tüyleri diken diken eden cümle! Polat Alemdar’ın İsrail-Filistin sahnesi gündem oldu

Yazarımız Ahmet Varol'un kaleminden: Savaşı kim başlattı?

İsrail Filistin savaşı sadece silahla değil sosyal medya üzerinden de sürüyor

Türk SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Açıklama geldi!
Spor Arda Güler sahalara geri dönüyor
Spor

Arda Güler sahalara geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:04:00 -
Arda Güler sahalara geri dönüyor

Milli futbolcu antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştı.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den, Real Madrid’e transfer olan ancak ABD kampında diz sakatlığı geçirip ameliyat edilen, sonrasında ise sol arka adelesinden sakatlanan Arda Güler'den iyi haber geldi.
18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların bugünkü antrenmanın bir kısmında takımla beraber çalıştı.
Arda, antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

 

Bunu her hoca yapmaz! Abdullah Avcı’nın sözleşmesine dikkat
Bunu her hoca yapmaz! Abdullah Avcı’nın sözleşmesine dikkat

Spor

Bunu her hoca yapmaz! Abdullah Avcı’nın sözleşmesine dikkat


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23