Arda Güler naziresi! Barcelona 16’lık Türk’ü kaptı

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’e transfer olan ve tüm dünyanın gündemine oturan Arda Güler transferinin yankıları devam ederken bir diğer dünya devi Barcelona’dan sürpriz bir hamle geldi. İşte Barcelona’nın yeni transferi…

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler’i Real Madrid’e kaptıran ve hatasını erken anlayan Barcelona bir diğer Türk yıldız için hemen harekete geçti.

Arda Güler transferindeki hataya düşmemek için elindeki bütün kozları oynamaya hazır olan dünya devi Barcelona transferi bitirmek üzere.

İşte Barcelona’nın anlaşma sağlamak üzere olduğu 16 yaşındaki Türk futbolcu ve transferin perde arkası…

Avrupa futbolunun en parlak yıldızlarından birini transfer etmek isteyen Barcelona, Almanya'nın Eintracht Frankfurt'ta oynayan Türk kanat oyuncusu Kebir Ali Canpolat'a kadrosuna katmak istiyor.

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Katalan ekibi, genç yeteneği kadrosuna katmak için şimdiden görüşmelere başladı. Ancak İspanyol ekibinin, aralarında PSG, Inter Milan, Juventus, Ajax, Liverpool ve Chelsea'nin de bulunduğu bir dizi üst düzey Avrupa kulübünü bu transfer yarışında ekarte etmesi gerekecek.

Son iddialara göre Avrupa'nın dev takımları Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından bir diğer Türk yıldızı ellerinden kaçırmamak için ellerinden geleni yapacaklar.

16 yaşındaki oyuncu geçen sezon Eintracht Frankfurt'un 17 yaş altı takımında sadece 17 maçta oyanmasına rağmen 12 gol atıp 8 asist yaptı. Ayrıca Türkiye'nin 17 yaş altı takımlarında çıktığı 13 uluslararası maçta 4 gol kaydetti.

Ağırlıklı olarak bir sağ kanat oyuncusu olan Kebir Ali Canpolat, açık bir santrafor da dahil olmak üzere ön hattın her bölgesinde oynayabiliyor.

Sağ ayaklı kanat oyuncusunun oyunu oldukça hızlı ve kale önünde iyi bir son vuruş becerisi bulunuyor. Bu arada Kebir Ali Canpolat'ın A takımda oynayamayacağını düşünmesi sebebiyle bu yaz Frankfurt'tan ayrılmaya istekli olduğu iddialar arasında

Almanya, Euskirchen'de doğan Türk yetenek Alman futbol federasyonunun, Alman Milli Takımı'nı seçmesi için baskı yaptığı oyuncular arasında yer alıyor. Alman yetkililer, şimdiden oyuncuyu ikna etmek için çalışmalara başladı.